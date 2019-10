One-Punch Man: nel capitolo 119 finalmente un atteso ritorno!

L'attuale saga di One-Punch Man si sta svolgendo su tantissimi fronti, ognuno che vede impegnato un eroe di Classe S e i cosiddetti Cadres, i mostri di livello drago che stanno imperversando sopra e sotto la città. Ogni membro dell'associazione sta facendo del suo meglio, da Atomic Samurai a Drive Knight, quale sarà la fazione che cederà?

Drive Knight ha vinto il suo scontro con Nyan nel capitolo 118 di One-Punch Man. Ora l'eroe è in un'accesa discussione su Sekingar sui passi successivi da fare e su chi sia la talpa. Drive Knight rivela di aver passato tutti gli ultimi giorni a cercare informazione sui nemici, i Cadres, e a capire chi fosse la talpa. Proprio per questa sua ricerca continua di informazioni ha preferito non rivelarsi per evitare di cedere tutto ciò che ha scoperto alla talpa dell'Associazione degli eroi.

Come rivela a Sekingar, suppone che sia Metal Knight, alias il dottor Bofoi, l'eroe che ha tradito tutti e che ora si sta occupando da solo della difesa del QG dell'associazione. Proprio mentre Sekingar cerca di contattare i piani alti dell'organizzazione, il robot G5 interviene e distrugge il braccio di Sekingar. Drive Knight è quasi scarico, i due eroi potrebbero essere vittima del robot nemico. Tuttavia, Genos irrompe sulla scena e con un poderoso calcio distrugge G5, salvando gli altri due eroi. Eliminato l'avversario, Genos chiede agli altri di ragguagliarlo sulla situazione, quale sarà il prossimo scontro di One-Punch Man?