One-Punch Man capitolo 124: il nuovo gruppo Fubuki passa all'azione

One-Punch Man prosegue la sua serializzazione quindicinale, mentre i fan dedicano vari disegni e cosplay ai tanti personaggi che popolano l'opera, come quello di Saitama versione felino. Nell'opera principale però i protagonisti dell'associazione degli eroi sono in difficoltà, iniziando a cedere il passo ai tanti nemici che stanno affrontando.

Nel capitolo 123 di One-Punch Man abbiamo visto i principali eroi di classe S alle prese con esseri più forti di loro, mentre gli ultimi a cui è stata dedicata attenzione sono stati Fubuki, Bang e Bomb. Il terzetto si sta occupando di Rover, il mostro dalle sembianze canine capace di lanciare enormi getti di energia.

Il capitolo 124 di One-Punch Man si concentra completamente su questo scontro, mostrando la continua fuga del terzetto dagli attacchi del mostro. Mentre provano a nascondersi, gli eroi cercano di formulare una strategia d'attacco, con Bang e Bomb che si preparano all'azione. Tuttavia, Rover arriva alle loro spalle prendendoli di sorpresa. L'attacco è estremamente ravvicinato, ma i poteri di Fubuki riescono a salvarli per tempo.

La donna si ritrova sanguinante e stremata, incapace di alzare un nuovo scudo su tutti e tre. Per questo, dopo aver potenziato il fisico dei due anziani, chiede loro di andare a chiamare in aiuto la Fubuki Gang. I due vecchi però si accorgono del loro fisico, ora non più con gli acciacchi dell'età. Sapendo questo, si lanciano all'attacco con una mossa combinata che ferisce Rover a mezz'aria.

One-Punch Man 124 si interrompe esattamente con questa particolare pagina doppia, che esito avrà l'attacco dei due fratelli?