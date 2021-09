One-Punch Man: il capitolo 150 ha finalmente una data d'uscita, la conferma di Murata

Sembra passata un'eternità dall'uscita dell'ultimo capitolo di One-Punch Man, e i fan non vedono l'ora di scoprire se King riuscirà a salvare i suoi alleati. Poco fa, l'artista Yusuke Murata ha finalmente svelato la data d'arrivo del nuovo capitolo, il numero 150, scusandosi per l'attesa e chiedendo ai fan di pazientare ancora qualche giorno.

Stando a quanto scritto dall'artista, il capitolo 150 di One-Punch Man sarà pubblicato venerdì 8 ottobre 2021, a circa tre mesi di distanza dall'uscita del capitolo 149. Nello specifico il post Twitter di Murata recita quanto segue: "Mi dispiace di avervi fatto aspettare tanto a lungo. Il nuovo capitolo di One-Punch Man dovrebbe essere disponibile l'8 ottobre, ci stiamo lavorando. Vi aggiorneremo sui progressi con l'avvicinarsi del giorno".

Pur non trattandosi di una conferma definitiva, il disegnatore ha comunque fissato un giorno per il lancio del nuovo capitolo, quindi anche in caso di rinvio difficilmente l'attesa si protrarrà a lungo. L'ultimo capitolo della storia si era concluso con Genos e Tatsumaki in difficoltà, e King pronto a salvarli. Tra poco più di una settimana, scopriremo se l'eroe di Classe S riuscirà nell'impresa o meno.

E voi cosa ne dite? Felici di questa notizia? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi invitiamo a dare un'occhiata al corto animato Go! Saitama, realizzato da Murata per ringraziare i fan per la loro pazienza.