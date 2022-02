One-Punch Man capitolo 158: la battaglia dei giganti

Gli eroi sono all'angolo da tempo a causa di creature emerse dal sottosuolo che trascendono la pura forza. Eppure oltre loro sembra che ci siano due esseri maestosi in One-Punch Man, rappresentanti di terra e mare e succubi al volere divino.

Il gigantesco millepiedi terrestre e la malefica acqua oceanica si sono manifestati nel mondo di One-Punch Man, ma Saitama ha messo bene in chiaro la situazione con la seconda di queste creature. Ora non resta altro che affrontare il millepiedi, compito affidato a Garou e Metal Bat che tornano a combattere insieme in One-Punch Man 158.

Il duo sta attaccando incessantemente il mostruoso insetto, ma quest'ultimo ha una corazza davvero spessa e imperforabile. In più, il millepiedi mira ancora all'elicottero di soccorso che si sta allontanando dall'area, distraendo Garou. Tuttavia né il mostro umano né Metal Bat riescono a fare granché, con il millepiedi che alla fine riesce ad afferrare il velivolo con i suoi baffi.

Le enormi ferite ricevute però servono a caricare ancora di più Metal Bat che riesce a distruggere i baffi dell'insetto, mentre Garou scaglia via l'elicottero verso alcune reti che ne limitano la caduta. Adesso i due riprendono ad attaccare insieme il mostro e, usandosi a vicenda come cassa di risonanza, i loro attacchi riescono a ferire gravemente il mostro.

È Garou però quello che fa più danni, perforando il corpo dell'insetto e prendendone l'organo fulcro della rigenerazione. Dopo averlo lanciato in aria e sfidato a una gara il gigantesco insetto, si chiude il capitolo 158 di One-Punch Man con Metal Bat ormai stremato e a terra che pensa a una sfida col suo rivale.