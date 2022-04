One-Punch Man capitolo 162: la straordinaria lotta dei più forti

I mostri che infestavano il sottosuolo hanno creato enormi danni e vittime alla città. Uno a uno però sono stati battuti dagli eroi accorsi in aiuto. Anche le due mostruose potenze della Terra e del mare sono state abbattute da due personaggi: Saitama e Garou. I due adesso si confrontano in uno scontro che ha un sapore epico.

Non è il primo incontro tra Saitama e Garou, e il mostro l'ha ricordato in One-Punch Man 161. Ora però, che sembra aver raggiunto l'apice della mostruosità, può tentare di mettere alle strette il suo più grande nemico. One-Punch Man 162 inizia proprio con la battaglia tra Garou e Saitama che sta avendo effetti anche a grandissima distanza. Gli eroi che stanno portando soccorso ed evacuazione dall'area avvertono i colpi di Garou e di Saitama. Il pelato però riesce a reggere senza problemi e anzi a infierire sull'avversario.

Garou viene scagliato a grandissima distanza, proprio nei pressi dei soccorsi, e Tareo vede Garou e gli corre incontro. L'odio di Garou verso Saitama però porta a un'altra trasformazione che fa irrigidire tutti. La corazza nera si inspessisce e diventa sempre più dura e dall'aspetto truce, ma Tareo non si tira indietro e gli va vicino, dopo essere fuggito dalla scialuppa di salvataggio. Saitama arriva in zona e capisce che il ragazzino vuole che Garou diventi un normale eroe e non faccia più la parte del mostro.

Saitama entra così seriamente in battaglia, chiudendo One-Punch Man 162 con la decisione di portare Garou sulla retta via.