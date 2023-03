One Punch Man: il nuovo capitolo ha finalmente chiuso quel dibattito su Tatsumaki?

Yusuke Murata e ONE, il duo che sta dando vita al celebre manga di One Punch Man, sono bravissimi ad alimentare le discussioni all'interno delle varie community dedicate. Una di queste, in particolare, riguardava un bizzarro dettaglio in merito alla figura di Tatsumaki.

Mentre Hagemanto, il nome da eroe di Saitama, è alle prese con la sua scalata verso la classe S, nel frattempo il manga prosegue la sua serializzazione con delle vicende che finalmente hanno riportato in auge Tatsumaki, la potentissima eroina che figura tra i personaggi preferiti dall'intera fanbase. E proprio un dibattito in merito a lei è stato finalmente chiarito nell'ultimo capitolo di One Punch Man.

Ovviamente si tratta di un elemento assolutamente senza alcun fondamento ai fini narrativi, tuttavia chiarisce un punto che da anni alimenta discussioni tra gli appassionati. In una sequenza, dunque, vediamo Tatsumaki scagliarsi contro una parete sventolando per pochi istanti il vestito da cui King scorge delle mutandine. Si chiude finalmente così la questione che comunque ha scatenato non pochi meme all'interno del web.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo che ha frapposto Tatsumaki e Saitama? Diteci che ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.