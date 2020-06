One Punch Man: un celebre artista omaggia Genos e Saitama in due fantastiche illustrazioni

One Punch Man è una delle opere della cultura nipponica più famose al mondo, merito del talento del duo composto da ONE e Yusuke Murata. Mentre quest'ultimo sta ultimando i lavori sul prossimo capitolo, in rete fan e artisti continuano a realizzare splendide rappresentazioni grafiche a tema.

Gli appassionati dell'opera hanno da sempre supportato il franchise con geniali manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche piuttosto originali come dimostra questo cosplay di Saitama al femminile. Ad ogni modo, nelle scorse ore, il celebre artista coreano jeonghee1414, che vanta quasi mezzo milione di follower, ha dedicato le sue due ultime illustrazioni ai protagonisti di One Punch Man, Saitama e Genos.

Le due rappresentazioni artistiche in questione, che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia, hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso nella community dedicata. Quella di Genos, ad esempio, condivisa circa 23 ore fa, ha già ottenuto qualcosa come 90 mila manifestazioni di apprezzamento, numeri a dir poco mozzafiato se messi a correlazione con l'illustrazione dedicata a Saitama, a quota 6 mila "mi piace" a fronte del primo quarto d'ora dalla pubblicazione.

Jeonghee1414, infatti, è un artista molto apprezzato e conosciuto soprattutto per la propria passione che cova nei riguardi di One Punch Man. E voi, invece, cosa ne pensate di questi due splendidi disegni, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nello spazio riservato qua sotto.