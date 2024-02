One-Punch Man, chi è l'eroe di Grado S più debole? Ecco la risposta

L'Associazione Eroi presente in One-Punch Man divide e classifica i supereroi in quattro classi, a seconda del loro livello di potere e popolarità. Queste distinzioni giocano un ruolo importante nel determinare lo status di ogni personaggi. Coloro che appartengono al rango più alto godono di migliori strutture e grande rispetto.

Dal rango C a al ragno S, gli eroi che appartengono a quest'ultima classe sono i più potenti della loro categoria. Il rango determina non solo il loro reddito annuo, ma anche il loro status sociale e l'opinione pubblica nei loro confronti. Sebbene all'inizio della storia ci fossero diciassette supereroi di rango S, attualmente sono solo in quindici ad essere rimasti nella prestigiosa classe.

Secondo la classifica ufficiale stilata nel mondo di One-Punch Man, Puri-Puri Prisoner è l'eroe di rango più basso della Classe S. Tuttavia, il vero supereroe più debole di questa categoria dovrebbe essere King, dal momento che egli non possiede alcun tipo di potere e non ha mai ucciso nessun mostro, piuttosto è dotato di una fortuna tale da difenderlo da qualsiasi attacco.

Il potere di King in One Punch Man consiste semplicemente nella sua fortuna, rendendolo a tutti gli effetti un cittadino comune. Nel corso degli anni, la sua reputazione come supereroe è solo cresciuta, il che lo ha reso uno dei membri più rispettati e apprezzati dell'Associazione Eroi ed è riuscito ad ottenere la Classe S dopo aver preso il merito per quasi tutti gli exploit di Saitama.

Ma in One Punch Man King rubò il posto di Saitama nella Classe S? La risposta è no, dal momento che questo eroe aveva già un'enorme fama prima che l'uomo da un solo pugno facesse il suo ingresso nell'Associazione Eroi.