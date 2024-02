One-Punch Man, colpo di scena per Garou: come agirà d'ora in poi?

Gli spettatori dell'anime di One-Punch Man non hanno ancora potuto conoscere a fondo questo personaggio, mentre i lettori del manga si sono già trovati di fronte ad uno dei villain meglio scritti dell'opera di ONE: stiamo parlando di Garou, il Cacciatore di Eroi.

Nell'arco dell'Associazione Esseri Misteriosi, Garou si sottomette quasi a Dio, senza tuttavia esserne mai schiavo. I nuovi poteri che gli vengono conferiti lo rendono così forte da poter comprendere il flusso e il funzionamento dell'energia, permettendogli di ricreare la fissione nucleare con i suoi attacchi, creando portali spazio-temporali durante il combattimento contro Saitama.

Quando Garou uccide Genos in One Punch Man e mette in pericolo numerosi altri eroi, comprende ciò che ha distrutto e che sarà difficile, se non impossibile, competere con la potenza di Saitama. In un momento di umanità, riporta l'eroe da un solo pugno indietro nel tempo, intervenendo prima che il villain possa uccidere il cyborg e mettendo fine alla battaglia prima ancora che abbia inizio.

Dopo che Garou viene sconfitto, realizza il male che ha causato al mondo. Bang sceglie persino di accompagnare l'ex villain in tutti i luoghi possibili per scusarsi del disagio causato. Di conseguenza, possiamo dire che Garou sia diventato a tutti gli effetti buono e che continuerà a battersi per gli emarginati, senza tuttavia opporsi al lavoro degli eroi.

La storia di Garou in One Punch Man permette di comprendere i motivi per cui questo personaggio sceglie di ostacolare gli eroi per un bene superiore, nonostante fosse un ragazzo di buon cuore sin dall'inizio.