One-Punch Man: Garo affronta un eroe in questa animazione tratta dal manga

Il manga di One-Punch Man nel tempo ha ricevuto due adattamenti animati e gli appassionati attendono novità per un'eventuale terza stagione. Uno di loro ha però deciso di mettersi in gioco e ricreare da sé uno degli scontri presenti nell'opera originale.

Il manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata ricevette una prima trasposizione animata nel 2015 ad opera di Madhouse, in seguito, nel 2019, venne prodotta un'ulteriore stagione per la serie ma con un cambio di studio, l'opera venne infatti affidata a J.C.Staff. Nonostante molti fan ritengano che quest'ultimo adattamento non sia all'altezza del primo, un proseguimento dell'anime è ugualmente molto richiesto.

L'ultima parte della serie animata introduce il personaggio di Garo, un allievo di Bang che, pur essendo umano, si considera un Essere Misterioso ed è deciso a sconfiggere uno dopo l'altro tutti gli eroi più forti. Al termine della seconda stagione l'uomo, sconfitto, viene salvata da un membro dell'Associazione Esseri Misteriosi lasciando intendere che in futuro sarebbe tornato più forte di prima.

Proprio il cacciatore di eroi è il protagonista dell'animazione di Likili Animation riportata al termine di questa news, il sedicente Essere Misterioso infatti si troverà ad affrontare il classe S Superlega Nerolucido e grazie al video possiamo goderci lo scontro in attesa di un adattamento ufficiale.

Proprio il cacciatore di eroi è il protagonista dell'animazione di Likili Animation riportata al termine di questa news, il sedicente Essere Misterioso infatti si troverà ad affrontare il classe S Superlega Nerolucido e grazie al video possiamo goderci lo scontro in attesa di un adattamento ufficiale.