One-Punch Man: come ha reagito Yusuke Murata all'annuncio del film live-action?

Il live-action hollywoodiano ispirato al manga di One-Punch Man è realtà, e nel bene o nel male tutti sono curiosi di vedere il risultato di un adattamento tanto rischioso. Se da una parte i fan non hanno accolto troppo bene la notizia però, dall'altra l'artista Yusuke Murata non ha perso l'occasione per celebrare l'evento sul suo profilo Twitter.

In calce potete dare un'occhiata al tweet del fumettista, che poche ore fa ha dichiarato: "Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato, la notizia dell'adattamento mi rende molto felice. Mille grazie! Davvero! Da fan di One-Punch Man, non vedo l'ora che il film esca!". Una reazione completamente differente da quella degli appassionati che, dopo aver visto i risultati degli adattamenti live-action di opere simili, non riescono a dare piena fiducia all'operato di Sony.

Secondo quanto dichiarato nelle ultime settimane, il film sarà prodotto da Avi Arad tramite la Arad Productions. A quanto pare Sony avrebbe grandi aspettative riguardo al progetto per via dalla sua popolarità, e starebbe considerando la possibilità di dare vita ad un nuovo franchise.

Secondo quanto dichiarato nelle ultime settimane, il film sarà prodotto da Avi Arad tramite la Arad Productions. A quanto pare Sony avrebbe grandi aspettative riguardo al progetto per via dalla sua popolarità, e starebbe considerando la possibilità di dare vita ad un nuovo franchise.