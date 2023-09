One-Punch Man: come sarebbe nella realtà Fubuki? La creazione di una AI

Con le AI che avanzano, gli utilizzi si sono moltiplicati. In particolare quelle grafiche vengono sfruttate per dare sfogo alla fantasia di molti fan. Stanno infatti prendendo piede le versioni realistiche, come questa Sakura Haruno realizzata da una AI. Adesso però è il momento per un personaggio importante di One-Punch Man.

Ecco come sarebbe Fubuki secondo una AI. Sulla pagina Waifugenx, è stata caricata questa sequenza di immagini che mostrano l'eroina di One-Punch Man con un aspetto più realistico. Prendendo a modello la versione realizzata da Yusuke Murata per il manga pubblicato su Tonari no Young Jump, è stata realizzata questa donna avvenente dai capelli vedi tagliati all'altezza del collo, con un vestito più o meno dello stesso colore. In alcune immagini, si vede come l'eroina indossi anche la pelliccia bianca che ogni tanto indossa anche nel manga e nell'anime.

Fubuki è una giovane e attraente eroina del mondo di One-Punch Man. Fa parte dell'Associazione degli Eroi, ma a differenza di alcuni dei suoi colleghi che vengono sempre messi al centro del manga e dell'anime, non è un eroe di Classe S. La sua classe è la B, ma ciononostante, Fubuki è incredibilmente forte e ha dimostrato abilità telecinetiche eccezionali, anche se non ai livelli della sorella maggiore Tatsumaki. La tempesta furiosa colpirà anche nella sua versione AI?

E a proposito di versioni realistiche, ecco un cosplay di Fubuki realizzato da Rose. Preferite la versione in carne e ossa o quella realizzata dalla AI?