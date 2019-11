One-Punch Man: come può riprendersi l'anime dopo la debacle tecnica della seconda stagione

La seconda stagione di One-Punch Man non ha convinto gli spettatori da un punto di vista tecnico, soprattutto dopo la prima iterazione che aveva impressionato per cura dei dettagli e messa in scena. In vista di un'ipotetica terza stagione, quale sarebbe l'opzione migliore affinché l'anime ritorni ai vecchi fasti?

E' sicuramente una domanda molto complicata a cui rispondere, dato che la prima serie di One-Punch Man - ad opera di Madhouse - è stata un vero e proprio exploit all'interno dell'industria. Nonostante ci fosse uno studio molto competente alle spalle, i meriti dietro alla sua realizzazione vanno indirizzati alle personalità singole che hanno lavorato al progetto, la maggior parte delle quali erano freelance.

Il regista della prima serie, Shingo Natsume, riuscì a comporre un gruppo di animatori molto talentuosi, che animati da passione e bravura diedero vita ad un prodotto assolutamente fuori scala per la qualità media degli anime che eravamo e siamo abituati a vedere oggi.

Il budget a disposizione per il progetto era assolutamente nella media, e lo staff svolse un ottimo lavoro soprattutto grazie ad una schedule organizzativa ben ponderata, rispetto invece al forsennato ritmo di lavoro di J.C Staff durante la seconda stagione.

Questo, infatti, è stato il principale problema. Più che lo studio e gli animatori coinvolti, a penalizzare il comparto tecnico della seconda stagione è stata la tabella di marcia dello studio, partita ampiamente in ritardo rispetto ai tempi, che ha messo a dura prova gli artisti non consentendogli di esprimersi al meglio.

Il potenziale c'era e lo abbiamo visto soprattutto negli ottimi primi piani dei personaggi e dal lavoro svolto da Kenichiro Aoki, un animatore giovane e talentuoso, responsabile di alcune delle migliori scene di tutta la seconda stagione.

Per concludere, ciò che servirà per riabilitare il lato tecnico di One Punch Man in una probabile terza stagione, è sicuramente un ritmo di lavoro molto più ragionato, un aspetto che quasi sempre viene tralasciato e che è responsabile del risultato finale di gran parte delle produzioni odierne, rispetto invece al nome dello studio che spesso non basta per decretare la qualità finale di un'opera.

