One-Punch Man, ecco la copertina del volume 25 del manga

Il manga di One-Punch Man prosegue la sua pubblicazione sulla rivista Weekly Young Jump, con un nuovo "Pugno" (nome dei capitoli di One-Punch Man) ogni due settimane. Scritte da One e disegnate dal maestro Yusuke Murata, le avventure di Saitama e dell'associazione eroi sono un misto di grandi combattimenti e gag esilaranti.

Lo scorso dicembre One-Punch Man ha superato i 25 milioni di copie vendute confermando, se ce ne fosse ulteriormente bisogno, l'ottimo seguito che l'opera ha saputo guadagnarsi, anche per merito dell'anime prodotto prima da studio Madhouse e poi da J.C. Staff. Il manga conta per ora 24 volumi, con il numero 25 che esordirà in Giappone il prossimo 2 maggio.

La copertina di One-Punch Man 25 è stata rivelata in rete, e vede protagonisti due personaggi importantissimi della serie. Come possiamo vedere nel tweet di @gaak_fr, in primo piano osserviamo Flashy Flash, con Saitama che accanto a lui riesce a tenere il passo con una certa facilità e un sorriso sornione stampato in faccia.

Il volume 25 di One-Punch Man dovrebbe contenere i capitoli dal 119 al 125 e forse qualche capitolo extra, anche se non sono ancora stati rivelati dettagli ufficiali al riguardo. Vi lasciamo ai 5 bizzarri dettagli sulla potenza di Saitama di One-Punch Man.