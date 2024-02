One-Punch Man, la copertina del volume 30 è un capolavoro da non perdere!

Il sito ufficiale di Shueisha Japan ha appena mostrato ai fan di One-Punch Man la copertina del volume 30 del manga di ONE e Yusuke Murata. In uscita lunedì 4 marzo, questo volume promette di introdurre un nuovo capitolo nell'epopea dei supereroi, mettendo al centro della scena Bang, Garou e Saitama.

La copertina del volume 30 di One Punch Man rivela un'anticipazione intrigante: per la prima volta, Garou, il Cacciatore di Eroi, appare nella sua Forma Mostro. Questo particolare ha acceso la curiosità degli appassionati, suggerendo che il prossimo capitolo esplorerà in profondità l'Arco dell'Associazione Esseri Misteriosi.

Sebbene l'artwork della copertina abbia suscitato grande apprezzamento tra i fan, con molti lodi per l'abilità artistica di Yusuke Murata, illustratore della serie, c'è chi ha notato un particolare non indifferente: per la prima volta, sono stati mostrati i colori della forma Mostro di Garou, precedentemente oggetto di speculazioni da parte dei lettori.

Nonostante l'apprezzamento generale, non sono mancate critiche da parte dei fan riguardo la nuova copertina di One-Punch Man. Secondo alcuni, la presenza di Saitama sulla copertina stona con la meravigliosa scena realizzata dall'illustratore. Tra gli utenti, c'è chi insinua che la decisione di includere il protagonista sia stata dettata più dal marketing che da una considerazione artistica di Murata.

Tuttavia, queste critiche non hanno offuscato la gioia per l'uscita imminente del volume. Nell'attesa dell'uscita, anche in Italia, vi lasciamo con quest'analisi: Garou è il villain più forte di One Punch Man? La risposta potrebbe essere negativa!