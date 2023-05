One-Punch Man: la grande cospirazione tra gli eroi per coprire il caos

Negli ultimi tempi, Yusuke Murata si è dedicato a un importante scontro in One-Punch Man. La nuova saga si è aperta con uno scenario inedito, una nuova casa per Saitama che si è però ritrovato coinvolto in sfide psichiche che non gli appartenevano. Ciò lo ha portato a dover salvare Fubuki e i suoi alleati, ma anche a combattere con Tatsumaki.

Nei dintorni della nuova base degli eroi, Saitama è stato coinvolto negli attacchi psichici di Tatsumaki, tra tornado di varia dimensione e piogge di massi e detriti, che ovviamente non hanno messo in difficoltà il protagonista di One-Punch Man. Lo scontro si è spostato in città, per poi tornare nei pressi della fortezza, che ha subito diversi danni. Tuttavia, la fine dello scontro con Tatsumaki ha portato l'organizzazione a valutare i danni.

In One-Punch Man 183, tutti erano infuriati con Tatsumaki per ciò che era successo. L'intervento di Fubuki ha portato però a placare gli animi e, grazie a una minaccia al consigliere McCoy, a raccontare diversamente ciò che era successo. Per evitare che venisse pubblicato del materiale scottante su di lui e sul suo lavoro, McCoy accetta di dire che Tatsumaki ha combattuto con alcuni mostri di alto livello, in questo modo l'eroina di classe S verrà protetta dalle accuse e dal pagamento dei danni e, in aggiunta, ciò porterà una buona reputazione alla struttura.

La situazione è quindi rientrata facilmente grazie a questa piccola cospirazione di Fubuki, e ora si attendono soltanto gli sviluppi di One-Punch Man 184 dove si entrerà in una nuova fase.