One-Punch Man: a questo cosplay di Fubuki di HaneAme non servono i poteri per conquistarvi

È passato molto tempo da quando ONE ha messo penna in carta per lanciare il suo primo webcomic, One-Punch Man, una serie che non poteva immaginare quanto sarebbe diventata famosa di lì a breve. E poi è bastato poco per catturare l'attenzione di un mangaka famoso come Yusuke Murata, che ha portato One-Punch Man in tutto il mondo.

L'adattamento manga disegnato da Yusuke Murata ha dato nuova linfa a questi personaggi che, nella storia originale, sono tutti parecchio abbozzati e caricaturali, proprio in virtù delle capacità illustrative di ONE che non sono all'altezza di quelle di altri mangaka, con uno stile di disegno che poi è tornato anche in Mob Psycho 100.

Questo si riflette nelle pagine del manga in particolare, ma anche le copertine di One-Punch Man disegnate da Yusuke Murata sono davvero di altissimo livello. Una di queste è dedicata a Fubuki, l'eroina di classe B diventata una vera e propria reginetta, oltre che figura femminile più di spicco del manga. Utilizzata spesso per introdurre i capitoli con illustrazioni speciali che la propongono con vari vestiti, in questo caso Fubuki si mostra mentre esce dall'auto con fare elegante, con il suo famoso vestito verde e il cappotto bianco di pelliccia sulle spalle.

Stesso look e anche stessa identica posa proposta dalla cosplayer Hane Ame, come si può vedere nel link alla fonte. Su Twitter, la modella ha proposto questo cosplay di Fubuki davvero elegante, imitandola quando esce dall'auto come nella copertina di One-Punch Man disegnata da Murata. Dalla stessa famiglia arriva invece questo cosplay di Tatsumaki tempestosa.