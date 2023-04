One-Punch Man: un cosplay di Fubuki in posa da modella

One-Punch Man è uno dei manga e anime più amati degli ultimi anni. La storia di Saitama, un eroe troppo forte che sconfigge i suoi avversari con un solo pugno, ha catturato l'attenzione di molti appassionati. Ma non sono solo i protagonisti a renderlo interessante, anche gli altri personaggi hanno una personalità molto ben caratterizzata.

Tra gli eroi di questo mondo, ci sono quelli della Classe S, la più alta, e tra questi c'è Tatsumaki, un'eroina dai poteri psichici e molto difficile da trattare. Tuttavia, la ragazza ha una sorella minore che è anche una delle figure femminili più di spicco di One-Punch Man: Fubuki, la leader di un piccolo gruppo di eroi che decide di seguirla per le sue doti da leader. Fubuki è una ragazza molto forte, capace di manipolare tutto con la sua abilità psichica, così come la sorella, ma anche molto fredda e distaccata, anche altezzosa.

Dal suo inserimento nella storia, Fubuki riesce a ritagliarsi sempre di più uno spazio, avvicinandosi molto a Saitama, il protagonista di One-Punch Man. Essendo una delle poche figure di grande rilievo dell'opera, è stata molto riprodotta dalle cosplayer di tutto il mondo, in particolare con il suo abito classico. Il cosplay di Fubuki creato da Mangoecos dà risalto alla sua bellezza e alle sue doti da modella, proponendola in maniera semplice. Come si può vedere negli scatti in basso, caricati su Instagram, questa Fubuki indossa il suo classico vestito verde, la collana di perle e lo scialle bianco che porta sempre con sé.

Prima di rivederla all'opera bisognerà attendere dato che One-Punch Man è in pausa.