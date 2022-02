One-Punch Man: un cosplay di Fubuki pronta per incontrare Saitama

Oramai è da parecchio tempo che i fan di One-Punch Man - siano essi lettori del manga o del webtoon originale o spettatori dell'anime - hanno conosciuto Fubuki, quella che potrebbe essere definita la protagonista donna della serie insieme alla sorella Tatsumaki. Pur non essendo forte come la sorella maggiore, anche Fubuki è riuscita a dare una mano

E così come ci sono cosplay di Tatsumaki, anche l'eroina di classe A - e che molto spesso fa da modella per le varie copertine disegnate da Yusuke Murata per aprire i capitoli di One-Punch Man - ha il suo stuolo di ammiratrici che cercano di riprodurla quanto meglio possibile. Infatti, Fubuki è molto riprodotta, anche per la mancanza di grosse figure femminili di spicco in One-Punch Man.

La cosplayer Uzi Baby, in una delle sue ultime produzioni, si è mostrata in una foto allo specchio. Il personaggio riprodotto nel cosplay è proprio Fubuki, con i suoi capelli verdi che le fanno da contorno per il viso, un vestito scuro con sopra un cappotto bianco e una collana di perle. Dite che possa fare concorrenza a quella del manga, e riuscirà a conquistare Saitama?

Quando rivedremo Fubuki all'opera? Mentre i lettori del manga possono sperare ogni due settimane, di One-Punch Man stagione 3 ancora non c'è l'ombra e quindi gli anime only dovranno obbligatoriamente attendere ancora molto tempo.