One-Punch Man: un cosplay di Fubuki della tempesta

Il mondo dei grandi eroi di One-Punch Man è molto variegato, anche se ristretto. L'organizzazione infatti punta molto sui suoi eroi di classe S e, al più, su quelli di classe A. Tuttavia, questi sono in numeri troppo esigui per poter fare fronte a tutte le minacce presenti in questo mondo, ed è per questo che in aiuto arrivano anche altri eroi.

C'è chi, con questi eroi, ha creato un vero e proprio gruppo che si è fatto un nome nel corso del tempo. In One-Punch Man, prima della saga dei mostri, è stata presentata Fubuki, diventata in fretta una delle eroine del manga e anime più amate. Questa donna diventa a tutti gli effetti la figura femminile più di spicco di One-Punch Man grazie alla sua bellezza e al fatto che Yusuke Murata la propone spesso come modella per la copertina dei vari capitoli.

Sempre avvenente, Fubuki è la sorella minore di Tatsumaki e come lei possiede dei poteri psichici, seppur non sia dotata della stessa forza dell'eroina di classe S. Nonostante ciò, Fubuki ci mette tutta sé stessa quando deve combattere o difendere chi le è caro, come i membri del suo gruppo. E lo vuole fare anche in questo scatto realizzato da Dorianne. Questo cosplay di Fubuki è sempre elegante, con il suo lungo vestito verde ormai iconico, in tinta con i capelli dai riflessi verde scuro. Il resto dell'abito con cintura, collana e pelliccia bianca le dà un tocco ulteriore di fascino, oltre che di vicinanza al personaggio originale che fu creato da ONE e reso bellissimo da Murata.

Fubuki si rivedrà in One-Punch Man stagione 3 insieme a Saitama e a tutti gli altri eroi e nemici.