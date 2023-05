One-Punch Man: un cosplay di Fubuki da vera modella in copertina

Saitama è circondato di eroi che, almeno nominalmente, sono più forti di lui. Il pelato protagonista della storia di ONE e Yusuke Murata ha una forza assurda che rivaleggia se non addirittura supera quella degli eroi di classe S di One-Punch Man. Non ci sono però soltanto questi da tenere d'occhio nella serie.

Ci sono tanti eroi ed eroine famose anche nelle classi sottostanti come la A, quella a cui appartiene Saitama per ora, e la B. Fubuki, conosciuta anche come Blizzard of Hell, è un personaggio potente che si distingue nell'universo di One-Punch Man per essere la sorella minore di Tatsumaki e in possesso dei suoi stessi poteri psichici, anche se non dotata della stessa forza mentale.

Fubuki è un membro della classe B ed è la leader della sua squadra, il gruppo Fubuki, molto rinomato tra gli eroi delle classi minori. Nonostante sia una delle principali eroine del mondo di One-Punch Man, Fubuki lotta con la sua mancanza di fiducia e con l'ombra di sua sorella maggiore, Tatsumaki, membro della classe S e quindi una degli eroi più forti.

Fubuki è comunque riesce ad avere una crescita personale lungo la serie. Inizialmente, Fubuki è descritta come una persona autoritaria e tirannica, che usa la sua posizione per intimidire gli altri eroi di classe inferiore. Tuttavia, nel corso degli eventi, Fubuki inizia a rendersi conto che la forza non è tutto e che può ottenere risultati migliori aiutando gli altri e lavorando insieme come squadra.

Molto famosa però è anche per il suo lavoro da modella, ed è spesso protagonista delle copertine di One-Punch Man disegnate da Murata. Xenon prende ispirazione da una di esse per realizzare un cosplay di Fubuki da vera modella, con una foto splendida frontale e poi una foto dove è stata immortalata come una modella di Vogue.