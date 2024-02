One-Punch Man: un cosplay di Genos, pronto a salvare il mondo

Si sa, Saitama è una vera potenza: in un mondo come One-Punch Man in cui gli eroi sono all'ordine del giorno, il protagonista è l'unico capace di sconfiggere qualsiasi nemico con un solo pugno. Ironia della sorte, chiunque lo osservi tende a sottovalutare il suo potenziale, fatta eccezione per il cyborg Genos.

Sin dal primo momento, Genos comincia a provare un profondo rispetto nei confronti di Saitama, a tal punto da chiamarlo continuamente "maestro" e affidarsi a lui per diventare un eroe. È questo cyborg che introduce il nostro protagonista nell'Associazione Eroi di One Punch Man, ma mentre il primo entra rapidamente a far parte della Classe S, il grado più alto dell'organizzazione, Saitama ottiene una misera C. Osserviamo l'eroe robotico nella rivisitazione del cosplayer samuraiyoru.

In questo cosplay di Genos da One-Punch Man, il cyborg posa per la fotocamera con il suo stile unico e inimitabile. Chiamato Cyborg Biondo per la sua chioma, ha un aspetto imponente, a tratti spaventoso, ma non bisogna farsi trarre in inganno: in realtà, è più buono di quello che sembra ed è un vero eroe dal cuore d'oro. Riflessivo e risoluto, attua strategie e piani per sconfiggere nemici nel migliori dei modi e con la sua forza sovrumana è una vera minaccia per i supercriminali.

Nato come un semplice umano, a 15 anni ha visto il suo villaggio venir completamente devastato da un cyborg. Dopo questo evento, ha giurato vendetta e di combattere in nome della giustizia: grazie all'aiuto del Dottor Kuseno, è riuscito a diventare a sua volta un cyborg, sostituendo parti del suo corpo con parti robotiche. Genos supererà Saitama in One Punch Man? La risposta non è scontata come sembra!