One-Punch Man: un cosplay italiano di Tatsumaki userà i suoi poteri psichici su di voi

In pochi lo sanno, ma One-Punch Man è in primis un webcomic, ideato dal misterioso ONE, autore anche di Mob Psycho 100. Soltanto qualche anno dopo il suo inizio in formato digitale è stato adocchiato da Yusuke Murata e poi proposto in versione manga, diventando uno dei fumetti più in vista dell'ultimo decennio.

One-Punch Man segue le avventure del supereroe Saitama, che può sconfiggere qualsiasi avversario con un solo pugno. Nel mondo di One-Punch Man ci sono diversi supereroi, e a controllarli e radunarli tutti c'è l'Associazione degli Eroi, che suddivide i suoi membri in quattro classi: C, B, A e S, quest'ultima riservata solo ai più forti.

Tra gli eroi di Classe S dell'organizzazione c'è Tatsumaki, soprannominata "Tornado del Terrore", una giovane ragazza con i capelli verdi che ha un potere psichico che la rende virtualmente capace di fare qualunque cosa. Nonostante la sua statura minuta, Tatsumaki è incredibilmente potente e temuta da tutti, e non a caso si piazza nei ranghi più alti della classe S.

Tatsumaki è un personaggio che si distingue per la sua personalità forte e scontrosa, con il suo modo di fare che la porta sempre ad agire in solitaria. Nel corso della serie, Tatsumaki dimostra ripetutamente la sua abilità in combattimento, riuscendo a sconfiggere molti nemici con facilità.

Non è raro vedere cosplayer che interpretano Tatsumaki, dato che il personaggio ha un look distintivo e riconoscibile, oltre a essere uno dei più famosi di One-Punch Man. A interpretarla stavolta è l'italiana Shiro Kitsune che, in due foto, fa manifestare il potere psichico di Tatsumaki in questo cosplay ben fatto, con il suo abito lungo e i capelli verdi.