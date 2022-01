One-Punch Man: un cosplay di Mizuki, l'eroina è pronta a correre

Quando si pensa alle figure femminili di One-Punch Man, vengono in mente ben pochi personaggi. Sicuramente le sorelle Tatsumaki e Fubuki vengono subito rievocate: d'altronde, le sorelle psichiche rimangono alcuni dei personaggi più in vista della serie, in particolare dopo la situazione sviluppatasi nell'ultima saga del manga di Yusuke Murata.

Dall'altra parte c'è l'avvenente Do-S Monster Princess, un mostro emerso dal suolo negli ultimi volumi e che, pur apparendo per poco, non può di certo non aver suscitato nulla nei lettori di One-Punch Man. Torniamo però al settore degli eroi dell'organizzazione, che ha comunque qualche altra figura di rilievo.

Il capitolo 95 della serie lanciò un'altra eroina, Captain Mizuki, una ragazza che appartiene al rango B, posizione 71, e non è quindi al top, ma rimane comunque una donna in grado di dire la sua. Con un fisico ben allenato, è anche una corritrice e sfrutta la sua forza per salvare chi è in difficoltà.

La cosplayer Nerdy Nereid, anch'ella atleta e bodybuilder, è quindi riuscita a calarsi molto bene nei panni di Captain Mizuki in questo cosplay su pista. Anche qui, l'eroina di One-Punch Man è pronta a correre in aiuto di chiunque chieda soccorso.

Purtroppo per lei non c'è spazio in One-Punch Man capitolo 156 viste le sfide divine attualmente in corso.