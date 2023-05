One-Punch Man: questo cosplay di Monster Princess Do-S vi frusterà

One-Punch Man è un manga di eroi, molto satirico e parodistico, con l'autore ONE che prende in giro alcune dinamiche tramite il protagonista Saitama. Tuttavia, per esserci degli eroi, devono esserci anche dei nemici, ovvero i mostri che rischiano di distruggere città e di uccidere centinaia di persone.

Negli ultimi anni, One-Punch Man si è dedicato a una saga in particolare dove un esercito di mostri di vario tipo, dai più deboli a minacce globali, sono spuntati dal sottosuolo, mettendo a serio rischio l'incolumità dell'umanità. Tra questi, è comparsa Do-S, denominata anche Monster Princess, uno dei pochi mostri femminili di One-Punch Man creato da ONE e disegnato da Yusuke Murata. Do-S è una delle principali avversarie affrontate dagli eroi durante questa saga.

Do-S è un membro della misteriosa e temuta associazione dei mostri. È una donna affascinante e seducente che usa il suo fascino per controllare gli uomini e farli diventare suoi schiavi. Ha la capacità di manipolare e aumentare il potere dei suoi sottoposti, trasformandoli in creature mostruose con una forza impressionante. All'occorrenza, può anche attaccare con il suo frustino o scatenando le sue fauci aguzze, che tiene puntualmente coperte da una maschera nera.

Nonostante la sua breve presenza nella trama, Do-S ha lasciato un'impressione duratura grazie al suo aspetto seducente, ripreso spesso da molte cosplayer, come l'italiana Shiro Kitsune che si mostra in questo cosplay di Do-S Monster Princess di One-Punch Man, con un frustino sempre a portata di mano che ben si abbina al costume in pelle dall'aspetto sadico. Capelli biondi, maschera nera e cuore sulla fronte completano la trasformazione in uno dei personaggi oramai più virali della serie. Dall'altra parte, invece, c'è un cosplay di Tatsumaki l'eroina.