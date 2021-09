One-Punch Man: un cosplay di Monster Princess Do-S in tutto il suo sadico splendore

Le donne disegnate da Yusuke Murata riescono sempre ad avere un certo appeal, anche senza un fisico particolarmente esuberante e formoso. Il mangaka riesce sempre, con pochi dettagli, a caratterizzarle e a renderle piacevoli in One-Punch Man. Ci sono poi i casi di personaggi come la Monster Princess Do-S.

La sadica e mostruosa bionda di One-Punch Man è stata uno dei nemici dell'attuale arco narrativo, ancora in corso anche dopo diversi anni. È quindi passato tanto tempo dalla sua apparizione e sia nel manga che nell'anime non è che sia stata vista spessissimo, eppure rimane particolarmente memorabile, in particolare grazie al suo outfit.

Il suo fisico esplosivo infatti risalta grazie a un vestito palesemente ispirato alle pratiche sadomaso, con tante cinghie nere che coprono le zone nevralgiche del corpo. La donna mascherata di One-Punch Man è così una delle più accattivanti per il fandom, insieme a figure come Fubuki. Per questo in rete ci sono tanti cosplay della sadica Monster Princess Do-S, e oggi ve ne presentiamo un altro realizzato da Kim Kaguya, che potete osservare nel post in calce.

Anche Livicole ha creato un cosplay di Monster Princess, non vanno però dimenticati i cosplay di Fubuki, un'altra delle donne più amate di One-Punch Man.