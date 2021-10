One-Punch Man: un cosplay di Monster Princess sadica e pronta a usare il frustino

Le donne che si mettono in mostra su One-Punch Man sono poche. Le eroine Tatsumaki e Fubuki sono quelle che hanno un ruolo più prominente, in particolare l'ultima saga sui mostri del sottosuolo le ha viste davvero al centro della scena. Le due si stanno ancora mettendo in mostra in One-Punch Man capitolo 150, l'ultimo pubblicato finora.

Tuttavia durante questa saga di One-Punch Man è arrivata anche un'antagonista femminile di tutto rispetto e che, a causa del suo outfit e modo di fare si è conquistata gli occhi del pubblico maschile. La principessa mostruosa Do-S usa vestire soltanto con un abito in pelle nero formato da un costume e tante cinghie, simile agli abiti usati nelle pratiche sadomaso. Non manca quindi anche un frustino che usa per colpire i suoi avversari, mentre il vestito si conclude con una maschera nera in pelle che le copre parzialmente il viso - per occultare la fauce mostruosa - e una rosa nera che adorna i capelli biondi.

Un personaggio che attira sempre lo sguardo in One-Punch Man e per questo riesce sempre a spuntarla in rete. Katx ha deciso di dedicare un cosplay a Monster Princess Do-S, come si può osservare nella foto in basso. Cosa ne pensate di questa realizzazione? Anche Kim Kaguya ha proposto il suo cosplay di Do-S.