One-Punch Man: questo cosplay di Monster Princess vi sedurrà e ucciderà all'istante

One-Punch Man ci ha spesso presentato nemici mostruosi. La maggior parte dei nemici affrontati da Saitama infatti sono vere e proprie creature atipiche, a volte provenienti dal sottosuolo o dal profondo del mare ma anche dalla vastità dello spazio. Ma quasi tutti avevano fattezze davvero orribili e poco piacenti.

Almeno finché non si toglie la maschera, però, c'è un'eccezione a questa bruttezza: Do-S, alias Monster Princess, è una delle nemiche di One-Punch Man davvero bellissime da vedere. E come potrebbe non esserlo dopotutto, con le sue forme voluttuose e che lasciano poco spazio all'immaginazione grazie al costume di pelle. Pronta per il sadomaso, ci sarebbero inevitabilmente in tanti disposti a farsi frustare da lei.

Potete ora subire il trattamento di Monster Princess grazie a un cosplay della bellissima Cauzifer. La cosplayer ha il fisico giusto per interpretare il mostro di One-Punch Man e ci ha quindi regalato questo cosplay di Do-S che potete vedere in basso. Sono ben due le foto, con una che mette in risalto il volto e un'altra invece il lato B e una vista dal basso molto invitante. Inutile dire che entrambe le foto hanno ottenuto tanti likes e condivisioni.

Non è il primo cosplay sul mostro malvagio: ricordate il travestimento su Do-S creato da Giu Hellsing? C'è anche chi di questo mostro di One-Punch Man ha voluto mettere in risalto altro, come ha fatto SquishuBunny nel suo cosplay di Monster Princess.