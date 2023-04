One-Punch Man: un cosplay della pericolosa Monster Princess creato da un'italiana

One-Punch Man è un anime ricco di eroi e super eroi, con alcuni che rasentano la normalità e altri che invece sono quasi alla pari di divinità, con poteri, tecnologie o intelligenza fuori dal comune. Non c'è naturalmente un eroe senza un nemico da combattere, e di mostri minacciosi in questo universo parodistico creato da ONE ce ne sono tanti.

Negli ultimi tempi sono emersi proprio mostri di livello elevatissimo che hanno messo a dura prova non soltanto gli eroi delle classi basse, ma anche quelli delle categorie A ed S, che hanno affrontato ripetutamente l'Associazione dei Mostri. Do-S, chiamata anche Monster Princess, è uno dei membri di questa organizzazione misteriosa che è emersa soltanto di recente, nel più lungo arco narrativo di One-Punch Man.

Do-S è un personaggio che si distingue per il suo aspetto e il suo comportamento. Ha una figura snella e femminile, indossa un abito nero tipico delle pratiche sessuali sadiche, ha dei capelli biondi agghindati con una rosa nera sul lato sinistro della testa e tiene sempre in mano una frusta. Sulla fronte ha invece impresso un vistoso cuore rosso, mentre la sua bocca è dotata di denti aguzzi, coperti però da una maschera. È in grado di controllare gli uomini attraverso l'uso della sua frusta, ed emette onde cerebrali che influenzano il loro comportamento.

La Monster Princess è un personaggio crudele e sadico, che ama infliggere dolore e sofferenza. Non ha pietà per i suoi nemici e cerca sempre di ottenere il massimo piacere dalla loro sconfitta. Ha una grande velocità e agilità, ed è in grado di utilizzare la sua frusta come arma letale e non a caso è un mostro classificato livello Demone. È comunque una figura che affascina gli appassionati di One-Punch Man.

La cosplayer italiana Hana ne ha vestito i panni, con l'abito nero particolare fatto di cinghie e poco altro che risplende in questo cosplay di Monster Princess Do-S sempre sadica e con un'aura rossa che non promette nulla di buono. Il suo arco narrativo si concluderà nella terza stagione di One-Punch Man di Studio MAPPA.