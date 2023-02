One-Punch Man, una cosplayer di Tatsumaki criticata dai fan: 'è una bambina'

Le origini di One-Punch Man risalgono a oltre un decennio fa, e non alla mente di Yusuke Murata. Il mangaka infatti ha preso le redini del progetto soltanto nel 2012, mentre la paternità dell'opera è da attribuire completamente al geniale mangaka ONE, lo stesso che poi avrebbe creato Mob Psycho 100 qualche anno più tardi.

Tuttavia è con la produzione di Yusuke Murata, che ha preso il web comic di ONE e lo ha trasformato in un vero e proprio manga, che è arrivata la popolarità per la serie. One-Punch Man a oggi è uno dei manga e anime più famosi di sempre, con un piglio molto diverso dal solito prodotto eroistico. Quindi ormai è prassi che venga realizzato un cosplay per ogni personaggio di One-Punch Man, sia in maniera professionale che non.

Tatsumaki, il Tornado del Terrore, è uno dei personaggi principali della serie di One-Punch Man. Tatsumaki è un eroe di rango S, quindi una delle più forti, e ciò vuol dire che appare molto spesso durante il racconto, dato che sono fondamentali per abbattere molti mostri. L'eroina è nota per il suo carattere acido e altezzoso, che la rende spesso impopolare con i suoi compagni eroi, ma spesso viene anche notata per il suo fisico minuto, quasi come quello di una bambina. Ed è proprio questo elemento che fa finire una cosplayer nella bufera.

La cosplayer Yuki ha deciso di proporre un cosplay di Tatsumaki con un costume da coniglietta, in compagnia di un'altra amica che ha pensato invece di riprodurre la sorella Fubuki. Tuttavia, Yuki è stata scambiata per una bambina, aizzandosi contro le ire della rete e dei fan di One-Punch Man. A causa del suo fisico, molto simile a quello della controparte fumettistica, è stata assalita virtualmente in rete, con tante critiche relative al fatto che "una bambina indossasse un costume da coniglietta". Ovviamente, Yuki è più che maggiorenne, avendo compiuto 22 anni.

Intanto proprio Tatsumaki è al centro del manga con gli sviluppi degli ultimi capitoli di One-Punch Man.