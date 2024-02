One-Punch Man, il cyborg Genos o Tatsumaki l'esper: chi è l'eroe più forte?

One-Punch Man è uno dei battle-shonen più brillanti degli ultimi anni. Tra combattimenti epici e momenti esilaranti, la creatura di ONE e Murata è decisamente memorabile. Mentre il successo del manga sta continuando con One-Punch Man 198, c'è chi si chiede chi sia il più forte tra due personaggi importantissimi come Genos e Tatsumaki. Seguono alcuni spoiler minori.

Se Saitama è il protagonista indiscusso di One-Punch Man, Genos è una sorta di deuteragonista. Il cyborg creato dal Dottor Kuseno è presente nell'opera dal principio e si è proposto quasi subito come allievo di Saitama. Tatsumaki, invece, è una delle due sorelle psichiche - anche se è molto più forte di Fubuki - ed è l'esper più potente di One-Punch Man.

Se si guardano i gradi che hanno raggiunto i due personaggi nella Società degli Eroi, si parla, in entrambi i casi di Rango S, quello più alto. La differenza sta nel fatto che Tatsumaki è addirittura seconda in classifica, con il solo Blast ad esserle superiore, almeno sulla carta, in termini di pura potenza, mentre Genos è dodicesimo.

Durante lo scontro con la fusione tra Psykos e Orochi, Tatsumaki e Genos hanno unito le forze e la ragazza si è complimentata con il cyborg per l'impegno profuso in battaglia, cosa rara per una come lei, che difficilmente si lascia andare ad apprezzamenti verso i colleghi. Successivamente, il nemico Black Sperm ha scelto come bersaglio principale Tatsumaki, ormai esausta per i precedenti combattimenti, ma Genos è riuscito a metterla in salvo.

Al momento quindi, nonostante Tatsumaki sia dotata di una forza soverchiante e probabilmente superiore a quella di Genos, l'allievo di Saitama ha comunque la possibilità di potenziarsi continuamente nel tempo, essendo un cyborg, quindi non è detto che sia lontano il giorno in cui vedremo Genos più forte di qualsiasi altro eroe, ad eccezione del proprio maestro.

In attesa di questo momento, sembra che, in ogni caso, la fine di One-Punch Man non sia vicina quindi questi personaggi ci terranno, presumibilmente, compagnia ancora a lungo. Chi credete che vincerebbe, attualmente, in uno scontro 1 vs 1 tra Genos e Tatsumaki? Ditecelo nei commenti!