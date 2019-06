One-Punch Man: date un'occhiata a questo bambino con il cosplay di Saitama

Saitama di One-Punch Man è uno dei personaggi più iconici del panorama shonen moderno, grazie a un character design semplice e allo stesso tempo molto efficace che fa risaltare alla perfezione lo spirito del personaggio. In rete sta impazzando un cosplay dedicato al protagonista della serie di One e Murata, che ha colpito per dolcezza e tenerezza.

Precisamente su Twitter, canale social di riferimento per pubblicare fan art o cosplay di ogni genere, sono state postate una serie di immagini ritraenti una bambina piccola travestita da Saitama. A diffondere le tenere foto è stato Nick Pitarra, l'artista di The Manhattan Projects dietro Image Comics, che ha voluto condividere un simpatico cosplay di sua figlia nelle vesti del calvo protagonista di One-Punch Man. Ecco le parole di Nick lasciate in didascalia al post:

"Mia moglie ha realizzato un mio sogno, ha trasformato nostra figlia nel calvo protagonista di One-Punch Man. One Punch contro Leviathan...Buona festa del papà!"

L'idea è molto dolce e il travestimento di Saitama sta molto bene alla piccola bambina. Ora c'è da chiedersi se la piccola vorrà sostenere il suo stesso allenamento per sconfiggere gli esseri misteriosi, ma forse è troppo presto per pensarci.

Intanto la seconda stagione di One-Punch Man si avvicina alla conclusione arrivando all'episodio 10, e ha mostrato un Garou in difficoltà, accerchiato da numerosi eroi che ora sembrano averlo in pugno. Il cacciatore di Eroi, infatti, era stato ferito dal repentino scontro con Saitama e ha dovuto rifugiarsi in una capanna dove poi è stato braccato. Il protagonista sembra davvero di un altro livello rispetto a Garo, e forse quello accaduto nell'episodio 9 è stato il loro ultimo incontro prima del finale di stagione, ma ci auguriamo di no.