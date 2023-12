One Punch Man, ma quanto è davvero forte Tornado?

One Punch Man ha introdotto una vasta gamma di eroi formidabili nel suo universo. Eppure, pochi sono paragonabili alla potentissima esper Tatsumaki, anche nota come Tornado nella traduzione italiana. Fin dalla sua prima apparizione, la ragazza ha dimostrato di essere incredibilmente forte, guadagnandosi la posizione di eroe numero 2 nell'intera Associazione Eroi.

Secondo numerosi fan, Tornado sarebbe una degli eroi più potenti della serie grazie alle sue abilità psichiche straordinarie, seconde solo a quelle di Saitama. Ma è davvero così? Senza dubbio, anche l'eroe numero uno Blast potrebbe essere il personaggio più forte di One Punch Man dopo il nostro protagonista, ma al momento l'anime non ha ancora dato dimostrazione della potenza di quest'ultimo.

Senza fare spoiler, il manga di One Punch Man ha svelato il passato travagliato di Tatsumaki e di sua sorella Fubuki, dimostrando che ciò che l'eroina ha vissuto è stato fondamentale per la sua crescita e per il suo percorso, rendendola una delle figure più forti di tutto il Giappone.

La sua forza è tale che può combattere mostri giganteschi da sola e distruggere intere città con facilità, com'è stato dimostrato molto spesso nel corso dell'anime. Inoltre, ha una padronanza dei suoi poteri psichici tale che nessun altro eroe - al di fuori del protagonista e, forse, di Blast - riuscirebbe a sconfiggerla. Ormai lo sappiamo bene: battere Saitama sarebbe un'impresa per chiunque. Tuttavia, Tornado è senza dubbio una degna avversaria.