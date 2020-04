One-Punch Man: Un dettaglio di questo cosplay di Do-S stupisce i fan

Dopo l'illustrazione dell'autore di One-Punch Man, questa volta vi segnaliamo un cosplay dedicato a Do-S, uno dei personaggi più originali nati dalla mente di One e che ha fatto la sua comparsa nel manga e nell'anime dedicati alla serie.

L'autrice del cosplay è Hana Bunny, presente su Twitter come @squishbunny, che ha condiviso con i suoi fan una serie di scatti che la ritraggono nei panni della Monster Princess. Il personaggio ha fatto la sua prima comparsa nel quinti episodio della seconda stagione dello show, presentandosi come membro della Monster Association, mentre attacca una ignara cittadina insieme ad altri suoi colleghi. Tra le sue capacità troviamo la possibilità di ipnotizzare i suoi avversari, potere che sfrutta per sconfiggere facilmente le sue vittime.

Armata di frusta, il personaggio è presente in numerosi altri episodi della serie, diventando in poco tempo uno dei più iconici. In calce alla notizia potete vedere due foto che ritraggono Do-S, i fan della storia di Saitama hanno apprezzato particolarmente il cosplay, soprattutto il particolare fotomontaggio che mostra il suo aspetto senza la mascherina che le copre la parte inferiore del volto.

