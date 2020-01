One Punch Man: diamo un'occhiata a questo sexy cosplay di Monster Princess

One Punch Man, il manga di ONE e di Yusuke Murata, è popolato da Esseri Misteriosi dall'aspetto mostruoso e bizzarro. Tra i tanti nemici che i nostri combattono, tutti si ricorderanno di Monster Princess per il suo look. Una fan ha realizzato uno splendido cosplay che le rende giustizia.

Monster Princess Do-S è un mostro di livello Demone ed è abbastanza pericolosa da affrontare per gli eroi inesperti o comunque non dotati di forza eccezionale come gli Eroi di grado A o S. Dal look appariscente, il suo potere è molto insidioso e difficile da contrastare. L'essere riesce, infatti, a controllare la mente delle persone che colpisce con la frusta che si porta dietro. Nell'arco narrativo del torneo di arti marziali, la vediamo abbattere tutto il gruppo di Tempesta Infernale e rivoltare i fedeli assistenti (o seguaci) contro la ragazza dotata di poteri esp. La cosplayer silverstormheart ha condiviso sul social network Instagram un bellissimo (e sexy) cosplay di Monster Princess Do-S utilizzando la tecnica del body painting che da un tocco speciale all'interpretazione dell'artista. Lo trovate in calce alla notizia.

Se amate anche l'arte di Yusuke Murata (e chi non ama l'arte di Yusuke Murata?) potete dare un'occhiata a questo sketch animato di Saitama con cui l'autore si diverte ad improvvissarsi animatore. Vi ricordiamo, inoltre, che potete trovare la seconda stagione di One Punch Man su Crunchyroll.