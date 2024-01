One-Punch Man, quali differenze ci sono tra manga e webcomic?

Nato come webcomic di ONE, One-Punch Man è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, spopolando in rete e convincendo il disegnatore Yusuke Murata a contattare l’autore per proporgli una collaborazione. Da quell’accordo è nato il manga che tutti conosciamo, e che presenta molte differenze rispetto al materiale originale.

La principale differenza tra i due progetti si nota immediatamente e riguarda lo stile artistico. ONE rappresentava in maniera piuttosto amatoriale le avventure di Saitama, mentre Murata ha ormai abituato i lettori a tavole spettacolari, dinamiche e dense di dettagli tutti molto ben realizzati. Tuttavia, vedendo nell’accordo con Murata una seconda opportunità per raccontare al meglio la storia, ONE ha inserito anche molti cambiamenti dal punto di vista narrativo, alcuni leggeri e altri decisamente importanti.

Mantenendo parte della caratterizzazione di molti personaggi, e alcuni risvolti di trama, ONE ha immaginato altri eventi cruciali, come l’intero arco di Orochi, esclusiva del manga, o anche l’attenzione per il Sacro Ordine della Spada, connesso in qualche modo a Kamikaze, eroe conosciuto come Atomic Samurai, considerato lo spadaccino più forte della Terra. Altre aggiunte uniche nel manga, e assenti nel webcomic, sono le cellule mostro e il Super Fight Tournament, competizione segnata da alcuni degli scontri più memorabili dell’opera.

Nonostante queste aggiunte, però, non bisogna sottovalutare il valore del webcomic originale. Se il manga si concentra di più sull’azione, con combattimenti epici e dinamici, il webcomic dona molta più attenzione alla narrazione degli eventi e agli intermezzi comici.

Prima di lasciarci, E voi quale versione preferite tra il webcomic e il manga di One-Punch Man? Fatecelo sapere nei commenti.