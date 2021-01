One-Punch Man: Un disegnatore di J.C. Staff ricrea Garou su Twitter

Oltre a questi artwork dedicati al finale di One-Punch Man, opera del mangaka One, un animatore dello studio J.C. Staff ha condiviso su Twitter un breve video incentrato su un disegno del personaggio di Garou.

Potete vedere il filmato lungo 30 secondi in calce alla notizia, postato sul celebre social da @jumpaoki. Gli appassionati del manga e della famosa serie anime hanno quindi potuto osservare il lavoro del disegnatore, che ha ricreato il personaggio di Garou mostrando le varie fasi necessarie per creare un'illustrazione di questo calibro. Il dipende dello studio di animazione ha infatti creato prima uno schizzo del corpo del personaggio, a cui ha poi aggiunto le caratteristiche che lo rendono subito riconoscibile, come i famosi capelli e le rughe presenti sul suo volto, infine ha evidenziato i punti di luce e di ombra dell'illustrazione.

Il video ha riscosso un discreto successo, con oltre mille Mi Piace, mentre nei commenti i numerosi fan di One-Punch Man hanno chiesto all'illustratore di creare dei tutorial dedicati ai personaggi della serie. Il manga ideato da One è diventato nel corso degli anni una delle opere più famose del mondo dei fumetti giapponesi, come si può notare dal gran numero di cosplay dedicati ai personaggi di One-Punch Man.