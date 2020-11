One-Punch Man: Yusuke Murata pubblica nuovi disegni della figlia

L'autore dei disegni del celebre One-Punch Man, Yusuke Murata, ha una figlia che sembra stia seguendo le sue orme, l'artista ha infatti reso pubbliche nuove opere della talentuosa bambina. Vediamole insieme.

Dalla account Twitter del celebre disegnatore veniamo a conoscenza dell'abilità della figlia, che attualmente frequenta il quinto anno della scuola elementare, nello stesso lavoro del padre. Non è la prima volta che l'autore di One-Punch Man condivide i disegni della bambina mostrando ai fan il suo potenziale grazie al quale un giorno potrebbe addirittura superare le abilità del padre.

Nel Tweet riportato al termine dell'articolo possiamo vedere il disegno in questione e leggere le parole del padre della piccola autrice: "Mia figlia, che è al quinto anno della scuola elementare, ha disegnato molte illustrazioni colorate con un tablet. Devo disegnare disperatamente, altrimenti non sarò in grado di competere coi miei bambini...!"

Non è solo la ragazzina infatti ad essere abile nella materia del genitore, già in passato infatti, nel 2014, il figlio maggiore, che all'epoca aveva 7 anni, aveva disegnato un mecha, dimostrandosi un fan dei robot giganti.

Ma il disegnatore di Eyeshield 21 e One-Punch Man non è l'unico a mostrare le opere dei propri figli, un altro artista molto acclamato, l'animatore Thomas Romain ha da tempo iniziato a rendere pubblici i disegni dei suoi bambini affiancati ad una propria riproduzione degli stessi.

Cosa ne pensate di queste illustrazioni? Secondo voi i figli di Murata riusciranno un giorno a superarlo? Scrivetecelo nei commenti. Vi ricordo inoltre che attualmente One-Punch Man ha raggiunto i 22 milioni di copie vendute.