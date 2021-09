One-Punch Man: disponibile il corto anime 'Go Saitama', animato e diretto da Yusuke Murata

L'artista di One-Punch Man Yusuke Murata ha pubblicato un corto animato intitolato "Go! Saitama" sul suo profilo Twitter, in cui viene raccontata una mini avventura inedita dell'eroe per hobby. La clip dura poco più di un minuto e mezzo ed è stata diretta e animata dal mangaka stesso, in collaborazione con i ragazzi di Village Studio (Eyeshield 21).

Nel post visibile in calce, Murata ha spiegato che si tratta di un piccolo regalo per premiare la pazienza dei fan, visto che la pubblicazione dell'ultimo capitolo di One-Punch Man risale allo scorso 10 luglio. Murata si è scusato per il ritardo e ha dichiarato che la pubblicazione del capitolo 150 è saltata per "varie ragioni", senza rivelare dettagli sulla nuova data d'uscita.

Il corto "Go! Saitama" segue le avventure dell'eroe per hobby. Un giorno, dopo aver sconfitto l'ennesimo nemico, Saitama scopre che un negozio vende della carne di hot pot in offerta al prezzo di un singolo yen (0,0077 euro), e si affretta per acquistarla prima della chiusura. Durante la sua corsa però, il protagonista si trova costretto a compiere alcune azioni eroiche che lo rallentano.

In attesa dell'uscita del prossimo capitolo, intanto, vi rimandiamo a uno splendido cosplay femminile di Fubuki in versione estiva.