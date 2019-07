One-Punch Man: online la nostra video recensione della seconda stagione

La seconda stagione della serie One-Punch Man si è appena conclusa. Se volete sapere cosa ne pensa la nostra redazione delle puntate inedite della serie, correte a guardare la nostra video recensione, che potete trovare in cima alla notizia.

Con l'ultima puntata di One-Punch Man abbiamo scoperto qualcosa in più sulla storia e sulle motiviazioni di Garo, celebre villain della serie, la cui origine è stata finalmente svelata.

Ora i fan possono tirare finalmente le somme su questa controversa stagione, a partire dalla discussa decisione di cambiare lo studio di animazione, dal premiato MADHOUSE, responsabile della prima serie anime con protagonista Saitama, a J.C. Staff, studio autore di opere quali Prison School e Children of the Whales. I gravi difetti tecnici, evidenti in alcune delle importanti scene di combattimento, per un anime come quello scritto da ONE, sono stati compensati dalla trama e dai personaggi di One-Punch Man, capaci di incollare i fan allo schermo, nonostante la presenza minore di Saitama nelle puntate della serie.

Chi invece non è rimasto colpito da questa seconda stagione può rincuorarsi, tutto sembrerebbe pronto per un ritorno degli episodi di One-Punch Man made in MADHOUSE.

Scrivete nei commenti al nostro video YouTube cosa ne pensate del voto ricevuto dalla serie!