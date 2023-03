One-Punch Man: quale diventerà il nome di Saitama se diventerà l'eroe più famoso?

La carriera di Saitama nel mondo degli eroi non è stata tutta rose e fiori. Nonostante un test tecnico oltremodo eccelso, se non proprio perfetto, con record battuti in pressoché ogni settore, a causa degli altri test non fisici, Saitama è stato inserito nella classe più bassa dell'organizzazione che governa gli eroi di One-Punch Man.

E così ha ricevuto il nome di Hagemanto, mantello pelato, un soprannome da eroe ridicolo e che non rispecchia di certo le sue qualità che possono annichilire ogni nemico nel giro di un colpo o poco più. E se Saitama arrivasse in classe S? Il protagonista di One-Punch Man continuerebbe a essere chiamato così?

A questo punto della storia, Saitama è ancora in classe A e quindi di acqua sotto i ponti ne deve ancora scorrere. Ciò vuol dire che sarà necessario attendere ancora anni e anni prima di avere una risposta. Tuttavia, possiamo ipotizzare che, se nella fase finale di One-Punch Man Saitama dovesse davvero arrivare in cima alla classe S occupandosi di una minaccia di livello divino come il misterioso Dio che ha controllato Garos, allora potrebbe ricevere un nuovo soprannome che lo renda più figo e più idoneo a un ruolo di primo piano nel mondo dei supereroi.

Quale sarebbe il nome da eroe più indicato per Saitama? Ovviamente la risposta è abbastanza semplice, dato anche il titolo del manga di ONE. Da lì proverrebbe la risposta: Saitama potrebbe chiamarsi One-Punch Man, l'uomo che sconfigge ogni avversario con un pugno. Pensate che sia un nome abbastanza fedele alle qualità del personaggio?