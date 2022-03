One-Punch Man: le doti psichiche di Tatsumaki in questo cosplay a tinte verdi

Sono poche le donne presenti in One-Punch Man e soltanto in una fase avanzata sono state davvero inserite nei meccanismi del fumetto di ONE in ruoli predominanti. Le sorelle dai poteri psichici Fubuki e Tatsumaki sono le due che hanno avuto più minutaggio nella storia al fianco dell'invincibile Saitama.

Mentre Fubuki, la sorella minore, ha dei buoni poteri ma che non le valgono la classe S, Tatsumaki si rivela essere una degli eroi più forti di One-Punch Man ma anche l'eroina più forte in assoluto. Nell'organizzazione, a livello di forza, ha pochissimi pari, con soltanto Blast nettamente superiore a lei. Col suo fisico minuto, i capelli verdi e la veste nera svolazzante, la silhouette di Tatsumaki è una delle più riconoscibili sia nel webtoon originale che nel rifacimento manga di Yusuke Murata.

E a quest'ultima versione si rifanno anche i cosplay di Tatsumaki che circolano in rete. La visione dell'ex mangaka di Eyeshield21 è la più nota in rete, anche grazie al contributo dell'anime di Studio Bones e Madhouse. Ming Miho si è presentata con la stessa veste e in uno scenario in rovina dove questo cosplay di Tatsumaki mette in risalto i suoi poteri.

