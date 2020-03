One-Punch Man: dov'è finito il capitolo 128 del manga di Murata?

Ogni due settimane, sull'applicazione Tonari no Young Jump, viene pubblicato il capitolo di One-Punch Man disegnato da Yusuke Murata. Spesso l'autore modifica le scadenze per varie motivazioni, che possono essere problemi di salute, capitoli da ridisegnare o semplicemente contenuti composti da più pagine che richiedono più tempo per la produzione.

Dopo aver messo in scena lo scontro tra Fubuki e Psykos, i fan erano convinti di dover aspettare solo due settimane per poter leggere la storia in One-Punch Man 128. Tuttavia, la settimana scorsa il capitolo non è arrivato. Non è stata data una motivazione del perché ma Yusuke Murata ha aggiornato i fan sullo stato del capitolo via Twitter.

Nel tweet presente in calce, il mangaka di One-Punch Man ha confermato che il capitolo 128 di One-Punch Man sarebbe stato posticipato di una settimana. L'annuncio del rinvio senza motivazioni è arrivato nel giorno di pubblicazione dell'opera, quando i fan già si aspettavano di poter leggere i nuovi contenuti. Il giorno di pubblicazione è rimandato quindi di soli sette giorni.

One-Punch Man 128 arriverà così questa settimana: il mangaka potrebbe avere in serbo un capitolo più lungo? Scontri su scontri stanno avendo luogo in One-Punch Man, e il protagonista di uno di essi è Garo.