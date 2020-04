One-Punch Man e Dragon Ball si uniscono con una fan art bizzarra su una popolare coppia

I fan spesso ricorrono a molti stratagemmi per creare disegni originali che non siano semplici copie degli originali. In questo senso, in molti utilizzano la tecnica del mash up che consiste nell'unire i personaggi di due universi separati per creare un'identità nuova. È quello che è successo con One-Punch Man e Dragon Ball.

Il disegnatore The Chamba ha deciso di prendere due personaggi dell'universo di Dragon Ball e calarli nel mondo dei supereroi di One-Punch Man. Il crossover ha puntato su Crilin e C-18, coppia famosa nel manga di Akira Toriyama e il risultato è quello che potete osservare nella foto in calce.

Il disegno di The Chamba è finito su Reddit dove vediamo Saitama con indosso gli abiti arancioni e blu di Crilin e non mancano i famosi sei puntini sulla fronte. Alle sue spalle c'è C-18 che prende il posto di Genos. L'androide veste quindi gli stessi panni della ragazza, a partire dagli indumenti di jeans, poi maglia nera, leggins e stivali marroni. Infine si notano i capelli biondi non più disordinati ma acconciati in una riga di lato.

In molti non hanno potuto mancare di notare la somiglianza tra il C-18-Genos con l'ex comandante Erwin Smith di L'Attacco dei Giganti. Cosa ne pensate di questi bizzarri Saitama e Genos di One-Punch Man?

Il manga di One-Punch Man è ancora in corso con e apprezzato dai fan come testimoniato dai tanti cosplay dedicati a Garo. La storia di Dragon Ball continua con il fumetto Dragon Ball Super arrivato al volume 12.