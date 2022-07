One-Punch Man, c'è un finale in arrivo? Le particolari parole di Yusuke Murata

Dal 2012, un po' di tempo dopo l'inizio del webcomic di ONE, Yusuke Murata decise di far partire una nuova serializzazione su Tonari no Young Jump, la rivista seinen digitale di casa Shueisha. Iniziò così il remake di One-Punch Man in formato manga, con disegni eccelsi che misero ancora una volta bene in mostra le doti artistiche del mangaka.

Ad oggi, con 10 anni sulle spalle, One-Punch Man rimane uno dei manga più seguiti. La forza di Saitama ultimamente è ancora più al centro delle vicende, con una battaglia che in tanti aspettavano e che avrà delle ripercussioni definitive su tutto ciò che è stato creato finora. Nel mentre, Yusuke Murata ha condiviso alcune parole su Twitter che hanno fatto venire qualche dubbio a più di un lettore.

"La serie sta per giungere alla fine. Io e il sensei ONE faremo del nostro meglio fino alla fine". Come è stato reso noto di recente, ONE sta collaborando al manga di One-Punch Man, e sembra che i due abbiano in mente qualcosa. In giapponese, la frase non è costruita in modo da far pensare alla conclusione definitiva di One-Punch Man. La probabilità più alta quindi è che semplicemente a breve verrà terminato l'attuale arco narrativo.

Ci sono infatti altri capitoli da adattare dal webcomic, con la storia di Saitama che difficilmente si chiuderà qui.