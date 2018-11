One-Punch Man: ecco un cosplay di Genos praticamente perfetto!

Il cyborg Genos è il co-protagonista di One-Punch Man ed è un personaggio piuttosto amato dalla fanbase dell'opera di ONE e Yusuke Murata. Un fan ha mostrato online un cosplay davvero ben realizzato e vogliamo sottoporlo alla vostra attenzione. Lo trovate dopo il salto.

Il fan presente nel video in calce si è davvero impegnato nel realizzare un cosplay di Genos il più realistico possibile: il ragazzo, infatti, indossa delle placcature d'acciaio sulle braccia che ricreano il materiale di cui è composto il cyborg. Come se non bastasse, gli innesti posizionati lungo gli strimenti sprigionano luce e calore esattamente come nel manga e nell'anime originali.

Si tratta senza dubbio del cosplay migliore mai realizzato su Genos. Vi piace? Vi ricordiamo che l'anime di One-Punch Man, dopo l'apprezzata Stagione 1 realizzata da MADHOUSE, tornerà ad aprile 2019 con la Stagione 2, che è attualmente in via di produzione presso gli studi di J.C. Staff.

Il manga originale è pubblicato in Italia da Planet Manga, sottoetichetta di Panini Comics, ed è scritto da ONE e illustrato dal talentuoso Yusuke Murata, che propose allo sceneggiatore di collaborare insieme dopo che una prima versione dell'opera iniziò a spopolare come web comic indipendente.



Vi piace questo spettacolare cosplay?