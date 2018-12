One-Punch Man: ecco diverse tavole incluse nel volume 18 del manga

Il mercato giapponese sta per accogliere il 18° volume del manga di One-Punch Man. Intanto, in Rete sono emerse diverse tavole che saranno incluse all'interno del tankobon, di cui non molto tempo fa vi abbiamo già mostrato la cover in anteprima.

Grazie ai post, diffusi su Twitter da Your Anime Guy, insider sempre accreditato e costantemente sul pezzo per quanto riguarda l'industria anime e manga, possiamo ammirare svariati contenuti che saranno inclusi nel 18° volumetto dell'opera cartacea scritta da ONE e illustrata da Yusuke Murata.

Tra frontespizi interni, illustrazioni e prime tavole del volumetto, potete ammirare il tutto grazie agli scatti presenti in calce all'articolo. Ricordiamo che One-Punch Man è edito in Italia da Planet Manga e che su Netflix e VVVVID.it è presente lo streaming della prima Stagione, prodotta dallo studio MADHOUSE. La seconda season, invece, debutterà nella primavera del 2019 e sarà realizzata da J.C. Staff. Ecco la sinossi:

"Saitama è un eroe che è diventato tale solo per divertimento. Dopo tre anni di 'allenamento speciale', è diventato così forte da essere praticamente invincibile. Infatti è troppo potente: persino i suoi avversari più temibili vengono sconfitti con un solo pugno. Ora, la profezia di Madame Shibabawa sulla conquista della Terra sembra essere destinata a diventare realtà man mano che gli incidenti provocati dai mostri salgono di numero. Al fianco di Genos, il suo fedele discepolo, Saitama inizia il suo percorso da eroe ufficiale come membro dell'Associazione degli Eroi, ma intanto Garou - un uomo completamente affascinato dai mostri - fa la sua comparsa..."