One-Punch Man: l'ultimo episodio dell'anime ha citato Gohan di Dragon Ball?

One-Punch Man è noto per parodizzare gli stilemi e i personaggi degli shonen più classici, quindi legati a dei clichè o dei leitmotiv che nei manga/anime moderni hanno ormai raggiunto una situazione di stanca. L'ultima puntata dell'anime sembra aver citato Gohan di Dragon Ball, precisamente nella sua veste ammirata nel film "La Resurrezione di F".

Il protagonista dell'episodio è il cacciatore di eroi, Garo, che dopo lo sfortunato incontro con Saitama si risveglia in condizioni critiche pieno di ferite. Il villain si dirige in un accampamento nel bosco per riposarsi e ricaricare le energie, ma sfortunatamente gli eroi hanno localizzato la sua posizione e lo accerchiano.

A questo punto Garo esce allo scoperto e prova a resistere agli attacchi degli eroi, quando all'improvviso ne compare uno che non può sfuggire alla nostra attenzione. L'eroe in questione è un Classe B di nome Megane, e indossa un paio d'occhiali con una tuta verde del tutto simile a quella vista su Gohan nel film di "Dragon Ball "La Resurrezione di F".

Megane è un eroe di supporto, e aveva l'obiettivo di infastidire e rallentare i movimenti di Garo tenendosi a debita distanza dal villain. I fan hanno subito collegato sui social la somiglianza di Megane a quella di Gohan e sembra che sia una vera e propria citazione. Gohan aveva quel particolare look nelle fasi iniziali di Dragon Ball Super, e ricordiamo che non fu molto apprezzato dalla fanbase che voleva un design più simile a quello di Z, e quindi più guerresco.

Nel corso della serie l'eroe ha leggermente cambiato aspetto, risvegliando peraltro il suo potere latente e mettendolo in mostra durante il Torneo del Potere, dove lo vediamo in una versione davvero molto simile a quella apprezzata in Dragon Ball Z.