One-Punch Man: un esilarante dettaglio nella sigla della Stagione 2

La sigla della seconda stagione di One-Punch Man è firmata nuovamente dai JAM Project ed è stata piuttosto apprezzata dai fan dell'anime. Avevate notato, però, un simpatico dettaglio presente nel ritornello del brano?

Come molti appassionati ormai sapranno, nella sigla di One-Punch Man 2 scorrono le immagini dei principali protagonisti e antagonisti della stagione, mentre il ritornello è dedicato quasi interamente alle gesta e alle movenze di Saitama. Tra le sequenze del ritornello figura anche un inquadratura del protagonista che, furente, sembra aver spaccato qualcosa da cui fuoriesce un liquido.

Un utente su Reddit ha rallentato l'immagine e si è focalizzato sull'oggetto che esplode. Se non l'avevate mai notato, forse, avreste detto che si tratta del sangue che sgorga dal corpo di un Essere Misterioso. E invece no: si tratta di un barattolo di succo di frutta. L'enorme forza di Saitama, unita alla furia di cui sembra preda il protagonista in quel frame, altro non è che la foga con cui l'eroe per hobby ha stretto tra le mani un normalissimo succo di frutta.

Non dovremmo stupicene, in fondo: Saitama è sempre stato un protagonista atipico e sopra le righe. Avevate notato, voi questo dettaglio o non ci avevate fatto caso? Diteci la vostra nei commenti, in attesa di guardare il prossimo episodio di One-Punch Man 2 su VVVVID domani sera.