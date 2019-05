One-Punch Man: un fan colora splendidamente un iconico disegno di Yusuke Murata

Dopo le iniziali polemiche dovute ad un comparto tecnico considerato non all'altezza dell'opera compiuta da Madhouse, la Seconda Stagione di One-Punch Man sta gradualmente convincendo un numero sempre maggiore di spettatori. Ora un fan diffonde, in una versione splendidamente colorata, una pagina di Garo, Tornado, Suiryu e Saitama... in bagno?

Sta spopolando sulla pagina Reddit dedicata all'opera ideata da ONE ed illustrata da Yusuke Murata una fan-art proveniente dall'utente Cryokine il quale, prendendo come base una pagina del Capitolo 66 del manga, ne ha realizzato una versione colorata magnificamente. Il post, data l'elevata qualità, è stato fin da subito particolarmente apprezzato dagli appassionati, ottenendo oltre 2500 "mi piace" in poche ore.

Osservando l'illustrazione non possiamo far altro che notare, oltre all'eccezionale disegno di fondo di Yusuke Murata, di come le tinte fornitegli dell'appassionato non sfigurino affatto ma, tutt'al più, si dimostrino in grado di accentuare ancora maggiormente la bellezza della suddetta opera. L'artwork ci mostra, in un buffo quadro complessivo, il cacciatore di eroi Garo, la temibile eroina di classe S Tempesta e lo specialista di arti marziali Suiryu ergersi con tutta la loro potenza. A fare da contraltare chiude, in basso a sinistra, la figura del povero Saitama, raffigurato sul gabinetto. A sottolineare l'intento ironico è posta la frase "The Strong".

Nel mentre ricordiamo al lettore che, nella giornata di martedì 21 maggio, torna la Seconda Stagione di One-Punch Man con il settimo episodio, nel quale vedremo con certezza il prossimo scontro di Garo!

